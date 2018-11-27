Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада

Погода на сьогодні 27 листопада в Україні

Погода 27 листопада в Україні відзначиться похолоданням та зменшення опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у вівторок, 27 листопада, в країні поменшає опадів, а також посиляться морози. Дощі з мокрим снігом пройдуть лише в Ужгороді, Донецьку, Луганську, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві та Одесі. Найтепліше буде у південних областях – до +6+8, а середня температура в країні коливатиметься на рівні -2+1.

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У Києві у ніч на 27 листопада можливий сніг, вдень до -5-7 морозу без опадів, вітер посилиться до 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди 27 листопада по містах:

Ужгород +2+4

Львів 0-2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне -2-4

Луцьк -2-4

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -2-4

Чернігів -2-4

Черкаси -1+1

Миколаїв +6+8

Одеса +6+8

Херсон +6+8

Полтава -1+1

Суми -2-4

Харків -1+1

Дніпро -2-4

Запоріжжя +6+8

Донецьк +3+5

Луганськ 0+2

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