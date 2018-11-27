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Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада

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Погода на сьогодні 27 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 27 листопада в Україні

Погода 27 листопада в Україні відзначиться похолоданням та зменшення опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у вівторок, 27 листопада, в країні поменшає опадів, а також посиляться морози. Дощі з мокрим снігом пройдуть лише в Ужгороді, Донецьку, Луганську, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві та Одесі. Найтепліше буде у південних областях – до +6+8, а середня температура в країні коливатиметься на рівні -2+1.

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У Києві у ніч на 27 листопада можливий сніг, вдень до -5-7 морозу без опадів, вітер посилиться до 7-12 м/с.

Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада - фото 291252

Детальний прогноз погоди 27 листопада по містах:

  • Ужгород +2+4
  • Львів 0-2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +6+8
  • Херсон +6+8
  • Полтава -1+1
  • Суми -2-4
  • Харків -1+1
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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