Рятувальники дістали з-під завалів цуценя: його 77-річний господар дивом залишився живим

Від таких зворушливих історій сльози навертаються на очі. Адже поки російські загарбники знищують оселі мирних мешканців, рятувальники роблять усе можливе, щоб врятувати не лише людей, а й їхніх чотирилапих улюбленців.

Так, на Донеччині рятувальникам і поліцейським вдалося дістати з-під завалів цуценя. Його 77-річний господар дивом врятувався від ворожого удару, розповідають у телеграмі Поліції.

Варте уваги: Співробітники ДСНС врятували кота, який під завалами провів майже 2 тижні

Правоохоронці розповіли, що нещодавно окупанти обстріляли Михайлівку. Внаслідок цього поруйнувалося помешкання 77-річного чоловіка. Але під завали потрапив його маленький цуцик.

Дідусь вже зневірився побачити чотирилапого друга. Проте правоохоронці не втрачали надії його знайти, адже було чутно скавчання – пес ще був живий, – йдеться у дописі.

Дивіться, як рятувальники витягнули з-під завалів цуценя:

Тож поліцейські спільно з рятувальниками почали розчищати завали. Вони робили все максимально акуратно, щоб не травмувати малечу. І їм вдалося витягнути хвостатого. Цуцикові та його господареві надали медичну допомогу. Тепер вони в порядку.

Такі історії вкотре доводять, що українці вже перемогли. Нас не перемогти бодай тому, що ми не втратили людяність. Чого не скажеш про окупантів, які не нехтують обстрілами мирних людей.

Читайте також: Знайшли пухнастого на згарищі в Ірпені: неймовірна історія порятунку кота Бублика