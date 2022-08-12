У ДСНС попереджають про підвищення рівнів води 13-15 серпня

Через те, що 13-15 серпня очікуються дощі, на річках Прут та Сірет може відбутися підвищення рівня води. Читайте далі та дізнайтеся, наскільки підійметься вода!

Очікується, що рівень води підвищиться на 0,2-1,0 м над поточними рівнями на 8 год 12 серпня. Це не мало б призвести до негативних наслідків на річках басейнів Прута та Сірету.

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В місцях проходження сильних злив очікується:

формування значного місцевого та схилового стоку

різке підвищення рівнів води на малих водотоках

підтоплення понижених ділянок в населених пунктах внаслідок захаращення річищ та водовідвідних канав

у гірських районах є загроза формування окремих селевих потоків (II рівень небезпеки – помаранчевий)

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