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Коронавірус Карантин 1 вересня

У ДСНС попередили про різке погіршення погоди

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У ДСНС попередили про різке погіршення погоди - фото 1

Рятувальники повідомили про зміну погодних умов у кількох областях країни після тривалої спеки. Детальніше про негоду читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 1 вересня, у вівторок, частину країни накриють серйозні опади у вигляді грозових дощів. Через це очікується зниження температури повітря.

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"1 вересня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вранці та вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях значні дощі (I рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у решті областей через спекотну погоду та відсутність опадів втримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС попередили про різке погіршення погоди - фото 423020

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
Заїжджати автомобілем до лісу;
Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
Створювати смітники та спалювати відходи;
Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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