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Погода 1 вересня 2020 в Україні: прогноз синоптиків на День знань

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Прогноз погоди на 1 вересня - фото 1
Прогноз погоди на 1 вересня

1 вересня в Україні ще затримається справді літня погода, адже спека буде майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на День знань по містах читайте далі.

1 вересня, у вівторок, майже по всій країні нічого не нагадуватиме про осінь. У День знань температура повітря коливатиметься на рівні +30+36. Лише у західні області циклон принесе свіжішу погоду з дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"1-го вересня спека в Україні ще кусатиметься.Проте західна циклонічність дотягнеться до наших західних областей там пройдуть дощі з грозами і температура повітря буде нижчою, +22+27 градусів. Проте у Чернівецькій області та на Хмельниччині ще попече, близько +30 градусів", – додала вона.

У Києві перший день осені також відзначиться малохмарною та спекотною погодою, адже температура повітря підійметься до +30. Відповідно до даних метеорологів, вже до кінця тижня у північних та східних областях стане трохи свіжіше, але літня погода затримається.

Прогноз погоди на 1 вересня у містах України:

Погода 1 вересня 2020 в Україні: прогноз синоптиків на День знань - фото 422869
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +31+33
  • Херсон +33+35
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +31+33
  • Суми +28+30
  • Харків +32+34
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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