Погода 1 вересня 2020 в Україні: прогноз синоптиків на День знань

1 вересня в Україні ще затримається справді літня погода, адже спека буде майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на День знань по містах читайте далі.

1 вересня, у вівторок, майже по всій країні нічого не нагадуватиме про осінь. У День знань температура повітря коливатиметься на рівні +30+36. Лише у західні області циклон принесе свіжішу погоду з дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"1-го вересня спека в Україні ще кусатиметься.Проте західна циклонічність дотягнеться до наших західних областей – там пройдуть дощі з грозами і температура повітря буде нижчою, +22+27 градусів. Проте у Чернівецькій області та на Хмельниччині ще попече, близько +30 градусів", – додала вона.



У Києві перший день осені також відзначиться малохмарною та спекотною погодою, адже температура повітря підійметься до +30. Відповідно до даних метеорологів, вже до кінця тижня у північних та східних областях стане трохи свіжіше, але літня погода затримається.

Прогноз погоди на 1 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +27+29

Черкаси +29+31

Миколаїв +33+35

Одеса +31+33

Херсон +33+35

Сімферополь +30+32

Полтава +31+33

Суми +28+30

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +32+34

Луганськ +32+34

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