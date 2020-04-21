У ДСНС показали побут пожежних, які борються з вогнем у Чорнобильській зоні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли та показали, як харчується і де відпочиває особовий склад, залучений до гасіння пожеж у Зоні відчуження.

У ДСНС запевняють, що рятувальники, які залучені до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні, забезпечені продуктами та належними санітарно-гігієнічними умовами. Про це повідомили у прес-службі установи і опублікували ролик, на якому показали побут пожежних у Зоні відчуження.

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З огляду на інформацію в соціальних мережах про те, що в Зоні відчуження пожежні мають неналежні умови роботи і не забезпечені продуктами харчування, у ДСНС розповіли, як харчується і де відпочиває особовий склад, залучений до гасіння пожеж, – йдеться в повідомленні.

Так, для життєзабезпечення особового складу зведених загонів Головних управлінь ДСНС Хмельницької, Київської, Кіровоградської, Вінницької та Дніпропетровської областей розгорнуті і функціонують спеціальні пункти в селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька і Діброва. На місці розгортання мобільних таборів передбачені пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах і забезпечення харчами. Снідають і вечеряють пожежні у великих палатках, обіди їм доставляють до місця гасіння пожеж.

Для зведених загонів їжу готують в пунктах життєзабезпечення і в їдальні ДАЗО. Крім того, для рятувальників створені належні санітарно-гігієнічні умови, а також проводиться дозиметричний контроль і медичне забезпечення.

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