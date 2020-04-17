Мережу вразила веселка над лісами в зоні ЧАЕС

У мережі з'явилося фото веселки над лісами Чорнобильського заповідника, який напередодні знову загорівся і заповнив вулиці Києва гаром.

Знімок опублікували в Facebook представники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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"Згарище – це не кінець, це – точка початку. Згарище схоже на підставу – підлогу, де розкинуті блоки дитячого конструктора Lego. Мине небагато часу і на місці втрачених екосистем побудується новий природний порядок. З'являться трави, квіти, з кореневищ відновляться кущі і деякі дерева, повернуться комахи, гризуни і інші тварини. Адже колесо життя не зупиняється, а лише іноді гальмує свій рух", – йдеться в повідомленні.

Три нових вогнища тління з'явилися через шквальний вітер в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де днями погасили лісові пожежі. Щоправда, рятувальники втішають, що нові осередки не є масштабними і не становлять загрози для критично важливих об'єктів.

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