У ДСНС показали на фото та відео наслідки ракетного обстрілу львівської нафтобази

Пожежа на нафтобазі у Львові / facebook

У суботу, 26 березня, ворожі ракети влучили у нафтобазу у Львові, через що вона спалахнула. Надзвичайники показали наслідки масштабної пожежі, з якою боролися понад 13 годин.

Так, пожежа на львівській нафтобазі виникла близько 16:30 у суботу, 26 березня. Локалізувати вогонь вдалося о 5:02, а вже о 6:49 ДСНС повідомили про повну її ліквідацію.

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На опублікованих кадрах помітно, що пожежа була значною та з сильним задимленням.

Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована, – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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