Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани

4 лютого в Україні прогнозується нова порція похолодання, а також погіршення погодних умов. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

4 лютого, у вівторок, в країні продовжить опускатись температура повітря до +2+8. До того ж, місцями очікують дощі зі снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон. У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться - сильні опади, штормовий вітер. На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі", - зазначила вона. У Києві 4 лютого без значних опадів, до +3 градусів вдень.

Прогноз погоди на 4 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +6+8

Одеса +8+10

Херсон +5+7

Сімферополь +6+8

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +5+7

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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