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Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

4 лютого в Україні прогнозується нова порція похолодання, а також погіршення погодних умов. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

4 лютого, у вівторок, в країні продовжить опускатись температура повітря до +2+8. До того ж, місцями очікують дощі зі снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон. У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться - сильні опади, штормовий вітер. На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі", - зазначила вона. У Києві 4 лютого без значних опадів, до +3 градусів вдень.

Прогноз погоди на 4 лютого у містах України:

Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани - фото 383879
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +8+10
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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