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Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
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4 лютого в Україні прогнозується нова порція похолодання, а також погіршення погодних умов. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
4 лютого, у вівторок, в країні продовжить опускатись температура повітря до +2+8. До того ж, місцями очікують дощі зі снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон. У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться - сильні опади, штормовий вітер. На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі", - зазначила вона. У Києві 4 лютого без значних опадів, до +3 градусів вдень.
Прогноз погоди на 4 лютого у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +4+6
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +4+6
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +6+8
- Одеса +8+10
- Херсон +5+7
- Сімферополь +6+8
- Полтава +3+5
- Суми +3+5
- Харків +3+5
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +3+5
- Луганськ +3+5
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