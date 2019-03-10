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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

У ДСНС оголосили попередження про погоду для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації в Україні через різку зміну погодних умов та їх наслідки. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди в Україні, а також ситуацію у горах та на водоймах.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 10 березня: точний прогноз

"За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, на Закарпатті продовжує втримувати небезпека сходження лавин 3-го рівня. А на річках басейну Дністра у межах Івано-Франківської та Львівської областей через опади та відлигу очікується значний підйом рівня води. За попередніми прогнозами, без загрози для населених пунктів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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