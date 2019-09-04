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Серіал Кріпосна

У ДСНС оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також наслідки тривалої спеки. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди у частині країни, 4 вересня, у середу.

Детальніше: Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей

"Вдень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через тривалу спеку у період 3-6 вересня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку по всій країні, окрім більшості західних областей.

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Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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