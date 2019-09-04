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Серіал Кріпосна

Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

4 вересня в Україні відчутно спаде спека, а на заміну їй прийде похолодання та опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 вересня, у середу, лише у кількох областях втримається суха та тепла погода, а майже всюди очікується різка зміна температури та дощі. Вдень середня температура коливатиметься на рівні +17+24. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Сході, південному сході, а також на Дніпропетровщині ще буде сухо та спекотно, +26+32 градуси. Похолодання принесе атмосферний фронт. Він же зумовить дощі на Правобережжі. У Києві 4-го вересня погода зміниться: пройде дощ та похолодає до +20 градусів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 вересня у містах України:

Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей - фото 352194
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +22+24
  • Херсон +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +23+25
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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