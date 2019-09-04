Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей

4 вересня в Україні відчутно спаде спека, а на заміну їй прийде похолодання та опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 вересня, у середу, лише у кількох областях втримається суха та тепла погода, а майже всюди очікується різка зміна температури та дощі. Вдень середня температура коливатиметься на рівні +17+24. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Сході, південному сході, а також на Дніпропетровщині ще буде сухо та спекотно, +26+32 градуси. Похолодання принесе атмосферний фронт. Він же зумовить дощі на Правобережжі. У Києві 4-го вересня погода зміниться: пройде дощ та похолодає до +20 градусів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 вересня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +19+21

Вінниця +22+24

Хмельницький +20+22

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +21+23

Миколаїв +24+26

Одеса +22+24

Херсон +27+29

Полтава +24+26

Суми +23+25

Харків +27+29

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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