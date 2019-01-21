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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники попередили про наслідки снігопадів та хуртовин в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення погодних умов в України.

І ще: Прогноз погоди 21 січня в Україні

"21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у понеділок на дорогах очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу, тому водіям варто бути дуже обачними.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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