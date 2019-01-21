Прогноз погоди 21 січня в Україні

Погода на сьогодні 21 січня в Україні

21 січня в Україні посиляться морози та у більшості областей пройдуть снігопади.

21 січня, у понеділок, частину країни накриє снігом та дощем з мокрим снігом, а морози продовжать посилюватись. Тільки у кількох західних областях та на півдні втримається суха та хмарна погода. Вдень середня температура повітря складе до -1-6 морозу, однак вночі до -7-10.

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У Києві 21 січня очікується до -2-4 градусів, без істотних опадів, однак ввечері можливий сніг.

Прогноз погоди на 21 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -1+1

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -1-3

Рівне -1-3

Луцьк -1-3

Вінниця -2-4

Хмельницький -1-3

Житомир -2-4

Чернігів -2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв 0+2

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Полтава -2-4

Суми -3-5

Харків -3-5

Дніпро -1-3

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0-2

Луганськ 0-2

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