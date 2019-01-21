Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Прогноз погоди 21 січня в Україні

  • 38
Погода на сьогодні 21 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 21 січня в Україні

21 січня в Україні посиляться морози та у більшості областей пройдуть снігопади.

21 січня, у понеділок, частину країни накриє снігом та дощем з мокрим снігом, а морози продовжать посилюватись. Тільки у кількох західних областях та на півдні втримається суха та хмарна погода. Вдень середня температура повітря складе до -1-6 морозу, однак вночі до -7-10.

Читайте також: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

У Києві 21 січня очікується до -2-4 градусів, без істотних опадів, однак ввечері можливий сніг.

Прогноз погоди на 21 січня у містах України:

Прогноз погоди 21 січня в Україні - фото 302361
  • Ужгород -1-3
  • Львів -1+1
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -1-3
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Полтава -2-4
  • Суми -3-5
  • Харків -3-5
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

Актуально: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події