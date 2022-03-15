У ДСНС нагадали, що потрібно робити, якщо ви відчули запах газу

На жаль, внаслідок обстрілів можуть відбуватися також і витоки газу. Тож важливо знати, що робити у таких випадках. Добре, що в ДСНС нагадали, як правильно поводитися у ситуаціях, коли ви відчули запах газу.

У своєму телеграм-акаунті ДСНС поділилася пам'яткою. Збережіть її собі, щоб правильно поводитися у ситуаціях, коли ви відчули запах газу.

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Що робити, якщо відчули запах газу

Якщо запах газу у приміщеннях, підвалах, під'їздах необхідно:

повідомити за номером 101 або 102; провітрити приміщення, відчинивши вікна та двері, організувавши протяг; вивести людей із загазованого середовища; організувати чергування біля входів у приміщення, щоб не впустити інших людей до приїзду газової служби.

У загазованому приміщенні забороняється:

вмикати та вимикати електроприлади (електроосвітлення, печі, каміни, праски, телевізори тощо);

користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями;

користуватися електродзвоником;

дзвонити по телефону;

використовувати металеві предмети;

користуватися відкритим вогнем.

На загазованій ділянці місцевості для виключення виникнення іскріння забороняється:

Ставити та заводити машини, проїжджати біля загазованого колодязя, шафного газорозподільного пункту, групової резервуарної установки ближче 15 метрів.

Використовувати металеві предмети.

Користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями.

Користуватися відкритим вогнем і розводити вогнища ближче 50 метрів від загазованої місцевості.

Прислухайтеся до порад ДСНС. Вони можуть врятувати життя не лише вам, а й тим, хто вас оточує. Пам'ятайте, що небезпечним є не лише безпосереднє влучання ворожих снарядів, а й наслідки цього.

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