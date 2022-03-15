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війна

У ДСНС нагадали, що потрібно робити, якщо ви відчули запах газу

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Як поводитися під час витоку газу - фото 1
Як поводитися під час витоку газу

На жаль, внаслідок обстрілів можуть відбуватися також і витоки газу. Тож важливо знати, що робити у таких випадках. Добре, що в ДСНС нагадали, як правильно поводитися у ситуаціях, коли ви відчули запах газу.

У своєму телеграм-акаунті ДСНС поділилася пам'яткою. Збережіть її собі, щоб правильно поводитися у ситуаціях, коли ви відчули запах газу.

Варте уваги: Як правило двох стін може врятувати життя під час вибухів

Що робити, якщо відчули запах газу

Якщо запах газу у приміщеннях, підвалах, під'їздах необхідно:

  1. повідомити за номером 101 або 102;
  2. провітрити приміщення, відчинивши вікна та двері, організувавши протяг;
  3. вивести людей із загазованого середовища;
  4. організувати чергування біля входів у приміщення, щоб не впустити інших людей до приїзду газової служби.

У загазованому приміщенні забороняється:

  • вмикати та вимикати електроприлади (електроосвітлення, печі, каміни, праски, телевізори тощо);
  • користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями;
  • користуватися електродзвоником;
  • дзвонити по телефону;
  • використовувати металеві предмети;
  • користуватися відкритим вогнем.

У ДСНС нагадали, що потрібно робити, якщо ви відчули запах газу - фото 501030

На загазованій ділянці місцевості для виключення виникнення іскріння забороняється:

  • Ставити та заводити машини, проїжджати біля загазованого колодязя, шафного газорозподільного пункту, групової резервуарної установки ближче 15 метрів.
  • Використовувати металеві предмети.
  • Користуватися електричними й акумуляторними ліхтарями.
  • Користуватися відкритим вогнем і розводити вогнища ближче 50 метрів від загазованої місцевості.

Прислухайтеся до порад ДСНС. Вони можуть врятувати життя не лише вам, а й тим, хто вас оточує. Пам'ятайте, що небезпечним є не лише безпосереднє влучання ворожих снарядів, а й наслідки цього.

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