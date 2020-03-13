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Карантин Коронавірус

У дружини канадського прем'єра Джастіна Трюдо виявили коронавірус

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Джастін і Софі Трюдо - фото 1
Джастін і Софі Трюдо / startribune

Коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо. Вона відчула нездужання, повернувшись із поїздки до Великобританії.

Подружжя Трюдо здали аналізи на виявлення коронавірусу напередодні, 12 березня. "Після рекомендацій медиків Софі Грегуар-Трюдо пройшла тест на COVID-19. Результати виявилися позитивними", – йдеться в повідомленні.

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У дружини канадського прем'єра Джастіна Трюдо виявили коронавірус - фото 391794

Відзначається, що дружина канадського прем'єра почувається добре. У самого прем'єр-міністра Джастіна Трюдо симптомів коронавірусу не виявлено. Разом з дружиною він буде перебувати на карантині впродовж 14 днів.

"Перебування на карантині вдома – ніщо в порівнянні з іншими канадськими родинами, які можуть пройти через це і для тих, хто стикається з серйознішими проблемами зі здоров'ям. Ми впораємося з цією ситуацією разом", – заявила Софі Трюдо.

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Джерело: globalnews
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