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У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах

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Епічна подача їжі у закладах - фото 1
Епічна подача їжі у закладах

Часто заклади вирішують дивувати не лише атмосферою та смачними стравами, а й подачею їжі. У деяких випадках це перетворюється у справжнє шоу, адже з'їсти це буває складно і через посуд, і через сміх.

Користувачі мережі діляться свіжими епічними знімками з різноманітних закладів у різних куточках світу, яких об'єднує любов до креативності. У всіх цих кафе та ресторанах вирішили зробити акцент не на смаку чи атмосфері, а на вигляді страв. Інколи це переходить межі, а інколи змушує замислитись, як же ж споживати такі смаколики. Зацініть!

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У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359677

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359678

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359679

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359680

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359681

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359682

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359683

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359684

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359685

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359686

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359687

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359688

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359689

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359690

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359691

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359692

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359693

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359694

У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах - фото 359695

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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