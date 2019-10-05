У долоньці та на лопаті: епічні фото дивної подачі страв у закладах

Часто заклади вирішують дивувати не лише атмосферою та смачними стравами, а й подачею їжі. У деяких випадках це перетворюється у справжнє шоу, адже з'їсти це буває складно і через посуд, і через сміх.

Користувачі мережі діляться свіжими епічними знімками з різноманітних закладів у різних куточках світу, яких об'єднує любов до креативності. У всіх цих кафе та ресторанах вирішили зробити акцент не на смаку чи атмосфері, а на вигляді страв. Інколи це переходить межі, а інколи змушує замислитись, як же ж споживати такі смаколики. Зацініть!

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