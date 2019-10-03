Художник перетворив сучасні меми в живопис Стародавнього Єгипту

Американський дизайнер Крістофер Келлі показав, якими були б сучасні меми, якби їх придумали і намалювали стародавні єгиптяни.

Перший колаж Келлі опублікував у Twitter 24 вересня. Його пост набрав понад 100 тисяч лайків і 43 тисячі ретвітів. Серед мемів, які обігрує дизайнер, – невірний хлопець? штурм зони 51, здивований Пікачу та інші.

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"Я обожнюю історію древніх цивілізацій. І мені подобається поєднувати це захоплення з моєю пристрастю до дизайну", – розповів художник.

"You can't just travel back in time to ancient Egypt and create memes..." pic.twitter.com/Shk6TzLVnX — Chris C. Kelly (@chrisckelly) September 24, 2019

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