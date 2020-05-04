У Долину нарцисів завезли карпатських буйволів: фото

У знамениту Долину нарцисів, що в Карпатському біосферному заповіднику, після майже столітньої відсутності повернулися карпатські буйволи.

Це сталося завдяки спільному проєкту заповідника з однією з приватних компаній, яка і надала тварин, повідомляє пресслужба заповідника в Facebook.

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Раніше буйволів часто тримали в місцевих господарствах. Буйволи давали молоко, дієтичне м'ясо і широко використовувалися як тяглова сила. Однак в ХХ столітті вони практично зникли разом з іншими традиційними для Закарпаття породами домашніх тварин.

У заповіднику вважають, що повернення буйволів дозволить ефективно боротися з вербами і тим самим підтримувати лугові екосистеми, де росте вузьколистий нарцис – головна місцева прикраса. Адже буйволи дуже невибагливі тварини, які харчуються жорсткими кормами на кшталт пагонів верби. А квітам вони не принесуть ніякої шкоди, оскільки будуть випасатися в спеціально відведених місцях, обмежених по периметру електропастухами.

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