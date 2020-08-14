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Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше
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Льодовики Гренландії пройшли точку неповернення, і, навіть якщо зміна клімату Землі зупиниться, крижаний щит продовжить скорочуватися. Про це свідчать дані різних вчених.
Вчені у своєму дослідженні розглянули супутникові дані про 200 великих льодовиків у Гренландії. Фахівці зробили висновок, що снігопади, які щорічно поповнюють ці льодовики, вже не зможуть компенсувати втрати, пов'язані з тим, що лід тане.
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Відзначається, що з 2000-х років кількість талого льоду різко збільшилася, а живлення льодовика немає. Льодовики зменшилися настільки, що більша кількість льоду не контактує з дном океану, а просто омивається теплою океанською водою, що сприяє швидкому таненню льодовика. Відомо, що у 2019 році танення крижаного покриву Гренландії було настільки сильним, що океан піднявся на 2,2 міліметра всього за два місяці.
Раніше повідомлялося, що в Арктиці зникне весь лід. Вчені створили нову кліматичну модель, яка показує, що Північний Льодовитий океан залишиться без льоду до літа 2050 року.
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