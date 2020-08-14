Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше

  • 30
Клімат - фото 1
Клімат / nature

Льодовики Гренландії пройшли точку неповернення, і, навіть якщо зміна клімату Землі зупиниться, крижаний щит продовжить скорочуватися. Про це свідчать дані різних вчених.

Вчені у своєму дослідженні розглянули супутникові дані про 200 великих льодовиків у Гренландії. Фахівці зробили висновок, що снігопади, які щорічно поповнюють ці льодовики, вже не зможуть компенсувати втрати, пов'язані з тим, що лід тане.

І ще: Літо майбутнього буде надто спекотним для людей

Відзначається, що з 2000-х років кількість талого льоду різко збільшилася, а живлення льодовика немає. Льодовики зменшилися настільки, що більша кількість льоду не контактує з дном океану, а просто омивається теплою океанською водою, що сприяє швидкому таненню льодовика. Відомо, що у 2019 році танення крижаного покриву Гренландії було настільки сильним, що океан піднявся на 2,2 міліметра всього за два місяці.

Раніше повідомлялося, що в Арктиці зникне весь лід. Вчені створили нову кліматичну модель, яка показує, що Північний Льодовитий океан залишиться без льоду до літа 2050 року.

Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше - фото 420405

Це цікаво: Перший у світі чемпіонат з обіймів дерев відбудеться у Фінляндії

Джерело: nature
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 782
Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
  • 12 серпня, 18:43
  • 632
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2473412
Загрузка...
Новини