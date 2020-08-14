Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше

Льодовики Гренландії пройшли точку неповернення, і, навіть якщо зміна клімату Землі зупиниться, крижаний щит продовжить скорочуватися. Про це свідчать дані різних вчених.

Вчені у своєму дослідженні розглянули супутникові дані про 200 великих льодовиків у Гренландії. Фахівці зробили висновок, що снігопади, які щорічно поповнюють ці льодовики, вже не зможуть компенсувати втрати, пов'язані з тим, що лід тане.

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Відзначається, що з 2000-х років кількість талого льоду різко збільшилася, а живлення льодовика немає. Льодовики зменшилися настільки, що більша кількість льоду не контактує з дном океану, а просто омивається теплою океанською водою, що сприяє швидкому таненню льодовика. Відомо, що у 2019 році танення крижаного покриву Гренландії було настільки сильним, що океан піднявся на 2,2 міліметра всього за два місяці.

Раніше повідомлялося, що в Арктиці зникне весь лід. Вчені створили нову кліматичну модель, яка показує, що Північний Льодовитий океан залишиться без льоду до літа 2050 року.

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