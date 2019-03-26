У Дніпрі бачили найрозкішніший Rolls-Royce

Купити Rolls-Royce Cullinan в Україні можна за ціною від 12,5 млн. гривень / Bedroom Furniture

Українські мільйонери продовжують активно купувати новий Rolls-Royce Cullinan. Нещодавно перший такий позашляховик засвітився в Києві, а тепер ще одне авто зняли в Дніпрі.

Як і київський позашляховик, цей також чорний. Хоча, наприклад, на Заході селебріті воліють цю модель в інших кольорах.

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Новий Rolls-Royce Cullinan оснащений 6,75-літровим V12 твін-турбо потужністю 571 л. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 с і розвиває 250 км/год. За комфорт відповідають розкішний салон і пневмопідвіска.

Купити Rolls-Royce Cullinan в Україні можна за ціною від 12,5 млн. гривень, хоча саме цей екземпляр обійшовся в 15 млн. Початкова квота у 6 авто для нашої країни вже вибрана.

Українські мільйонери продовжують активно купувати новий Rolls-Royce Cullinan

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