Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

У Дніпрі бачили найрозкішніший Rolls-Royce

  • 79
Купити Rolls-Royce Cullinan в Україні можна за ціною від 12,5 млн. гривень - фото 1
Купити Rolls-Royce Cullinan в Україні можна за ціною від 12,5 млн. гривень / Bedroom Furniture

Українські мільйонери продовжують активно купувати новий Rolls-Royce Cullinan. Нещодавно перший такий позашляховик засвітився в Києві, а тепер ще одне авто зняли в Дніпрі.

Як і київський позашляховик, цей також чорний. Хоча, наприклад, на Заході селебріті воліють цю модель в інших кольорах.

І ще: Самостійне паркування: водії показують на відео нову функцію Tesla

Новий Rolls-Royce Cullinan оснащений 6,75-літровим V12 твін-турбо потужністю 571 л. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 с і розвиває 250 км/год. За комфорт відповідають розкішний салон і пневмопідвіска.

Купити Rolls-Royce Cullinan в Україні можна за ціною від 12,5 млн. гривень, хоча саме цей екземпляр обійшовся в 15 млн. Початкова квота у 6 авто для нашої країни вже вибрана.

Українські мільйонери продовжують активно купувати новий Rolls-Royce Cullinan - фото 316713
Українські мільйонери продовжують активно купувати новий Rolls-Royce Cullinan

Читайте також: У мережі показали найбільше звалище нових Volkswagen

Джерело: newsmir
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1673
Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
  • 22 березня, 21:18
  • 357
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2347
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Авто