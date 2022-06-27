Перекази у PayPal без комісії для українців будуть доступні до кінця вересня

У Мінцифрі повідомили, що PayPal продовжив термін переказів без комісії для українців. Такі пільгові перекази закінчать у кінці вересня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Від 17 березня українці отримали доступ до PayPal та могли здійснювати грошові перекази з-за кордону без комісії. Це дало змогу підтримувати родичів та донатити на армію без зайвих витрат.

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Попередні домовленості окреслили, що такі пільгові платежі будуть чинні для українців до 30 червня.

Ден Шульман, CEO PayPal, повідомив, що цей термін продовжили до кінця вересня.

За 4 місяці роботи PayPal в Україні:

з'явилося понад 200 тисяч нових акаунтів українців

загальна сума, яку переказали та отримали українці, – 200 мільйонів доларів

на рахунки благодійних організацій надійшли пів мільярда доларів

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