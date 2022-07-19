У Дії з'явиться англомовна версія деяких документів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував оновлення застосунку державних послуг Дія. Читайте далі, чого саме слід очікувати користувачам порталу.

Як написав очільник Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, у Дії стануть доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійських прав та техпаспорта на авто. Сьогодні, 19 липня, у Міністерстві розглянули конкретні приклади реалізації нововведень.

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Минулого тижня розповідав вам, що деякі цифрові документи в Дії матимуть англійську версію. Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього. Ми переведемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт, – йдеться у повідомленні.

Ба більше, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. За словами Федорова, це ще один крок до міжнародної інтеграції Дії.

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