Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

У Дії з'явиться англомовна версія деяких документів

  • 20
У Дії з'явиться англомовна версія деяких документів - фото 1

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував оновлення застосунку державних послуг Дія. Читайте далі, чого саме слід очікувати користувачам порталу.

Як написав очільник Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, у Дії стануть доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійських прав та техпаспорта на авто. Сьогодні, 19 липня, у Міністерстві розглянули конкретні приклади реалізації нововведень.

І ще: Як захиститися від спаму: прості поради для українців

Минулого тижня розповідав вам, що деякі цифрові документи в Дії матимуть англійську версію. Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього. Ми переведемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт, – йдеться у повідомленні.

Ба більше, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. За словами Федорова, це ще один крок до міжнародної інтеграції Дії.

У Дії з'явиться англомовна версія деяких документів - фото 509766

Читайте також: Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни

пропозиції партнерів
Новини