У Дії з'явилось Радіо: як увімкнути та послухати

Тепер у додатку Дія можна не лише мати доступ до всіх своїх документів та до телебачення, а й слухати радіостанції онлайн. Особливо це актуально для тих областей, де може не бути радіосигналу або хвиль.

У Міністерстві цифрової політики повідомили про чергове оновлення функцій додатку Дія. Тепер у застосунку можна ще й послухати онлайн радіостанції завдяки співпраці з Суспільним мовленням, зазначають у відомості.

І ще: У Дії вже доступне цифрове посвідчення "єДокумент": як його згенерувати

До слова, зацінити Дія.Радіо можна будь-де та будь-коли навіть в ті моменти, коли у вашому місці перебування зовсім нема радіосигналу.

Як слухати Дія.Радіо:

Зайдіть у Дію та натисніть "Послуги"

Оберіть "Дія.Радіо"

Залишайтеся в курсі правдивих новин, де б ви не були! Все буде Україна!

Читайте також: В Україні з'явилась Дія TV: як увімкнути телебачення у додатку