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У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
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Сервіс державних послуг Дія отримав нову функцію. Тепер можна буде отримати витяг про місце проживання. Тож тепер не потрібно буде навідуватись до державних установ, щоб це зробити.
Про появу нової послуги розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Розповідаємо, як отримати витяг на власному ж смартфоні або комп'ютері.
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Зауважимо, що завантажити документ можна буде у форматі PDF. Тож ви матимете можливість пред'являти його в тих ситуаціях, коли це необхідно.
Отримати довідку можна буде за цим посиланням. Для цього потрібно буде залогінитися і все. Журналісти редакції Радіо MAXIMUM перевірили на собі та доводять, що на це витрачається не більше однієї хвилини.
Для чого необхідний цей витяг? Щоб влаштувати дитину до дитячого садка або школи, оформити шлюб, стати на військовий облік. Нагадаємо, що з 1 грудня 2021 року ті, у кого є паспорт-книжечка та ID-картки мають можливість просто продемонструвати витяг з реєстру територіальної громади.
Раніше ж необхідно було ходити до державних установ, відстоювати у чергах і очікувати. А отже, витрачати свій дорогоцінний час.
Як отримати витяг на порталі Дія
Як отримати витяг: дивіться відеоінструкцію від Федорова
- Авторизуйтесь на порталі за допомогою одного зі способів.
- Оберіть послугу "Витяг з реєстру територіальної громади".
- Натисніть кнопку "Отримати витяг".
Зауважимо, що електронний витяг містить QR-код. Це означає, що можна буде перевірити, чи не підроблений цей документ.
Сервіс Дія з кожним разом отримує все більше корисних можливостей. Тож ми дуже тішимось, що можна усе рідше ходити до державних установ, а також заощаджувати свій дорогоцінний час.
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