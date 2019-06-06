У Disney планують відновити популяцію левів

До виходу фільму "Король лев", прем'єра якого відбудеться 19 липня, компанія Walt Disney пожертвувала 1,5 мільйона доларів до фонду Lion Recovery, що займається відновленням популяції левів.

Як повідомляє прес-служба Disney, додатково компанія планує виділити гранти фонду та його партнерам, а також закликає шанувальників фільму подвоїти пожертвування до 3 мільйонів доларів.

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Свій внесок фанати фільму і просто ті люди, котрі піклуються про дику природу, можуть зробити, купивши спеціальну продукцію, виготовлену в рамках кампанії "Король лев захищає прайд".

"Відтоді, коли диснеївський мультфільм "Король лев" був показаний у кінотеатрах 25 років тому, половина африканських левів зникла. Леви стикаються з наростальною кількістю загрозам, такими як браконьєрство, втрата здобичі та знищення місць проживання. Однак дослідження показують, що популяція левів може відновитися", – йдеться в повідомленні.

Фонд Lion Recovery – одна з програм Wildlife Conservation Network, яка займається охороною дикої природи. Фонд створений для допомоги організаціям, що працюють по всій Африці, щоб подвоїти кількість левів у дикій природі до 2050 року.

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