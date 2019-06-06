Чорна кішка стала зіркою танців з обручем: кумедне відео

У мережі не можуть відвести погляд від веселого чорного кота, який вирішив покращити відео своєї власниці. Якщо ваш настрій бажає кращого, то цей ролик вас розсмішить!

На платформі Reddit користувач з ніком RadioactiveTumor_ поділився роликом, на якому дівчина танцює з обручем, який світиться. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши більш як 54 тисячі переглядів та понад 400 коментарів за 6 годин. І це не через яскравий виступ дівчини, а через раптову появу її чорної кішки. Пухнастика зацікавило те, що камера увімкнена і він намагався зрозуміти, що ж відбувається. Традиційно, головною зіркою став саме домашній улюбленець.

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