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До уваги водіїв: де з 1 жовтня потрібно обов'язково вмикати фари навіть вдень

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Коли потрібно вмикати фари вдень - фото 1
Коли потрібно вмикати фари вдень

Вже з 1 жовтня для українських водіїв змінюються правила дорожнього руху за містом. Обов'язковими стають денні ходові вогні. Детальніше читайте далі.

У період з 1 жовтня по 1 травня для всіх українських водіїв стає обов'язковим вмиканням за містом не лише у нічні, а й у денні години. Це потрібно для того, щоб в холодну пору року було легше побачити транспорт на дорозі.

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Тому водії мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Якщо ж порушити це правило, то можна отримати штраф у розмірі 425 гривень.

Взагалі це правило з денними ходовими вогнями введено для того, щоб зменшити кількість аварійних ситуацій під час нестабільної погоди. Тому дуже важливо пам'ятати про власну безпеку та безпеку інших під час керуванням авто і не забувати вмикати фари і в складних погодних умовах.

До уваги водіїв: де з 1 жовтня потрібно обов'язково вмикати фари навіть вдень - фото 428179

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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