У Детройті представили концепт електромобіля Nissan IMs

У рамках Детройтського автосалону компанія Nissan представила концепт електромобіля Nissan IMs, який є представником нового класу автомобілів "elevated sports sedan".

У цьому форматі розробники спробували об'єднати найкращі риси седанів і кросоверів, особливо відзначивши, що новинка все ж ближча до перших, ніж до других.

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Висота лінії даху концепту викликана не лише бажанням розробників збільшити корисний об'єм салону, але і конструктивною необхідністю – акумуляторна батарея встановлена ​​під підлогою, а отже подібний силует буде використовуватися доволі часто. Висота електромобіля складає 1500 мм, ширина – 1900 мм, довжина – 4845 мм (колісна база – 2900 мм, встановлені 22-дюймові диски).

Повнопривідний електрокросовер Nissan IMs оснащений двома електродвигунами над передньою та задньою віссю з сумарною потужністю 360 кВт (483 к.с.) і моментом 800 Нм. Вбудована батарея на 115 кВтг підтримує швидкісну зарядку та забезпечує запас ходу 610 км (380 миль).

Дизайн екстер'єру новинки нагадує позаторішній концепт Nissan IMx, використовується те ж поєднання плавних і різких ліній у стилі "японський футуризм", а також схема із задніми дверима, що відкриваються проти ходу руху. Всередині можна побачити незвичайну водійську панель з кермом, яке можна прибрати. Така конструкція підходить і для ручного, і для безпілотного режиму управління. Також задній ряд крісел можна трансформувати в єдине преміальне місце для важливої ​​персони (Premier Seat).

Також концепт отримав свіжу автомобільну систему I2V (Invisible-to-Visible), представлену на CES 2019. Система об'єднує інформацію від своїх сенсорів і датчиків інших автомобілів, а також "розумної інфраструктури" в єдине ціле за допомогою хмарного сховища, а потім візуалізує результат водієві.

Як і у випадку з концептом Nissan IMx, новий "високий спортивний седан" Nissan IMs готовий до перетворення у серійний електромобіль в найближчі кілька років.

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