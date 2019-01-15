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Найкращим автомобілем США вибрали корейський седан

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Названо найкраще авто США - фото 1
Названо найкраще авто США / glassmanautogroup

Стали відомі переможці конкурсу "Північноамериканський легковий автомобіль і позашляховик року". Результати голосування журі оголосили на автосалоні в Детройті.

Перше місце серед легковиків посів седан Genesis G70, модель преміального бренду компанії Hyundai. З ним за перемогу в цій категорії боролися Honda Insight і Volvo S60/V60.

Genesis G70 – найкраще авто США - фото 301224
Genesis G70 – найкраще авто США

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Перемогу в категорії позашляховиків здобув кросовер Hyundai Kona, який виграв у Acura RDX і Jaguar I-Pace. Останній з них раніше також був визнаний кращим автомобілем професійних шоферів.

Найкращим пікапом США визнали Ram 1500. Крім нього, у цій категорії були представлені Chevrolet Silverado 1500 і GMC Sierra 1500.

RAM 1500 – найкращий пікап - фото 301225
RAM 1500 – найкращий пікап

Переможців обирало журі, що складається з 54 автомобільних журналістів. Трійка фіналістів визначалася з 14 легкових та 12 позашляховиків і пікапів.

У минулому році кращими автомобілями США визнали Honda Accord, Volvo XC60 та Lincoln Navigator, а до цього – Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline і Chrysler Pacifica.

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Джерело: Motor
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