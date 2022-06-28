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Instagram тестує нову функцію "Нотатки": як вона виглядатиме

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Instagram тестує нову функцію "Нотатки": як вона виглядатиме - фото 1

Розробники Instagram тестують нову функцію. У соцмережі можуть з'явитися Нотатки.

Як пише TechCrunch, Notes (Нотатки) можна буде опублікувати лише на добу. Після 24 годин вони зникнуть, як сторіс.

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Notes будуть виглядати як невеликі повідомлення на 60 символів у вигляді наклейок. Вони з'являтимуться над повідомленнями у direct. Їх можна поширювати серед "близьких" друзів, або серед усіх підписників.

Ми завжди працюємо над тим, як допомогти вам краще спілкуватися в Instagram. Зараз ми тестуємо Notes, щоб люди могли швидко ділитися думками зі своїми друзями чи з невеликою групою людей, – сказав представник Meta.

Планується, що користувачам не надходитимуть сповіщення про нові нотатки друзів. Наразі функція працює у тестовому режимі в деяких країнах світу.

Instagram тестує нову функцію 'Нотатки': як вона виглядатиме - фото 508461
Instagram тестує нову функцію 'Нотатки': як вона виглядатиме - фото 508460

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