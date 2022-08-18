Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів

Фахівці з Держспецзв'язку пояснюють, чи підвищує безпеку використання режиму анонімного перегляду при відвідуванні сайтів. Читайте далі та дізнайтеся!

Важливо знати, що під час роботи в анонімному режимі не зберігається історія переглядів вебсайтів, не зберігаються файли cookie, не зберігається інформація, яку ви вводите при заповненні різних форм, отже, її не можна буде використати наступного разу для автозаповнення.

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Режим анонімного перегляду вебсайтів або ж режим інкогніто має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та не захищає від кібератак.

Але інформацію про ваші дії у мережі можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів, системні адміністратори. Завантажені файли теж зберігаються.

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