У Держслужби пояснили, чи звільняють з роботи мобілізованих українців

Українське законодавство містить важливі положення щодо звільнення громадян, які були призвані на військову службу у зв'язку з мобілізацією. Розповідаємо, чи звільняють мобілізованих.

Згідно з Кодексом про працю, таке звільнення можливе лише у двох випадках: після закінчення війни або за добровільною заявою працівника.

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Коли громадянин призивається до Збройних Сил внаслідок мобілізації, він має право на збереження свого попереднього робочого місця та посади, як це передбачено статтею 119 Трудового кодексу України. Це правило застосовується до всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування.

Однак у Кодексі про працю також передбачені випадки, коли можливе звільнення працівника під час його служби внаслідок мобілізації:

за власним бажанням працівника;

за угодою сторін.

Ці положення спрямовані на забезпечення прав працівників та регулюються в умовах посиленої мобілізації в Україні. Вони важливі для розуміння правових аспектів та обов'язків сторін у контексті військової служби під час кризових ситуацій у країні.

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