У День святого Валентина новозеландська піцерія даруватиме секс-іграшки

Новозеландська мережа піцерій Hell Pizza ("Пекельна піца") оголосила про пікантну акцію, яку проведе разом з місцевим секс-шопом ATMS. Так компанії піклуватимуться про тих, хто хоче зустріти День святого Валентина по-особливому.

Так, ресторан і магазин будуть дарувати по вібратору кожному, хто замовить піцу на вихідних 13-14 лютого. А саме, у презент до піци додаватимуть невеликі вібропулі – популярні і порівняно недорогі секс-іграшки. В цілому компанії роздадуть 4500 таких девайсів. Отримати їх зможуть лише повнолітні клієнти.

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З огляду на те, що люди зараз все більше часу проводять вдома, мета нашої кампанії – подарувати веселий і безтурботний, але строго дорослий спосіб відсвяткувати сучасний День любові, – сказали представники секс-шопу.

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