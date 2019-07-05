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Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років

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Кухня з 50-х - фото 1
Кухня з 50-х / thevintagenews

Якщо ми чуємо, що будинок покинутий більше 50 років тому, наша фантазія малює сумні картинки з затягнутими павутиною кутами... Як виявилося, це не завжди так плачевно!

Абсолютно унікальний випадок стався з американським дизайнером і творцем меблів Натаном Чендлером, який придбав старий будинок, що простояв більше півстоліття під замком.

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Новоспечений власник був просто приголомшений збереженим інтер'єром і обстановкою, адже все виглядало так, ніби в будинку тільки що зробили ремонт і встановили нову техніку. Коли в 2010 році він вперше переступив поріг будинку, який законсервували ще в 50-і роки минулого століття, чоловік не повірив своїм очам.

"Я не знаю як ви, але я божеволію від двох речей: рожевого кольору і антикваріату. Тому, коли я побачив цю приголомшливу, повністю оригінальну кітчеву кухню 1950-х років, я відразу ж закохався!" – говорить Натан, професійний дизайнер і розробник меблів.

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338635

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338636

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338637

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338638

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338639

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338640

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338641

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338642

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338643

Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років - фото 338644

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Джерело: thevintagenews
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