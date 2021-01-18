Супутники Урану можуть бути придатні для життя

Увагу вчених привернули п'ять супутників Урана. Це Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон. Фахівці припускають, що на них є океани, в яких може існувати життя.

На поверхні супутників видно хребти, долини і складки, що нагадують залишки водяних струменів, які немов вирвалися назовні і моментально замерзли.

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До таких висновків вчені прийшли, вивчаючи знімки, надіслані космічним апаратом Вояджер-2 в 1986 році. Крім того, дослідники обчислили силу магнітного поля Урана і встановили, що якщо в глибинах супутників є рідка солона вода, то в ній може генеруватися електричний струм.

Більш точні висновки вчені зможуть зробити тільки у 2042 році, коли до Урану вирушить наукова місія. Всього у планети 27 супутників. Дослідження торкнулося тільки п'яти найбільших.

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