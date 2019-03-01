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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Майбутнє поряд: американці показали робота, який робить сальто (відео)

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Нового робота навчили робити сальто - фото 1
Нового робота навчили робити сальто

Американські науковці створили робота Mini Cheetah, який не лише бігає на чотирьох, а й робить сальто. Не кожна людина так зможе!

Майбутнє вже впевнено наступає на п'ятки, адже у MIT (Массачусетський технологічний інститут) показав своє недавнє творіння - першого чотириногого робота, який уміє робити сальто.

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Технологічна "собака" Mini Cheetah може нахилятись у боки, стрибати і крутитись, як і звичайні домашні улюбленці. Щоправда, робот з вагою у 9 кг здатен бігти зі швидкістю майже у 9 км/год, що удвічі більше, аніж звичайна швидкість ходьби.

До слова, новинка з легкістю підіймається, якщо його штовхнуть чи перевернуть. Як відзначають у соцмережах, здається, науковців пора зупинити поки ще не пізно.

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Джерело: tjournal
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