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MARUV Євробачення 2019 8 березня

MWC 2019: названо найбожевільніший гаджет виставки

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Гібрид смартфона і годинника Nubia Alpha - фото 1
Гібрид смартфона і годинника Nubia Alpha / maxim

Експерти видання The Mashable назвали найбільш божевільний гаджет минулої виставки електроніки MWC 2019. Ним виявився гібрид смартфона і годинника Nubia Alpha – продукт дочірньої компанії ZTE.

"Nubia позиціонується, як новаторський гаджет, проте і близько не відповідає очікуванням. Він виглядає незграбно і дешево на зап'ясті, і інтерфейс є надто складним", – зазначили автори видання.

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В основі амбітної спроби Nubia з переосмислення розумного годинника лежить гнучкий OLED-дисплей, який огинає зап'ястя.

Експерти, що випробували гаджет, відзначили, що виконувати на ньому прості функції, як наприклад, писати повідомлення – завдання не з простих.

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Джерело: mashable
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