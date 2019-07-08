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У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів

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Дії мера потрапили під шквал критики - фото 1
Дії мера потрапили під шквал критики / YouTube

Бруманна – маленьке містечко в Лівані, яке намагається залучити якомога більше туристів найрізноманітнішими і часом дивними методами: гігантські статуї, унікальні музеї і сувенірні крамнички, роздягнені поліцейські...

Мер міста П'єр Ачкар одягнув усю дорожню поліцію в короткі чорні шорти. За його словами, такий захід приверне до міста більше західних туристів.

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"Ми в Лівані хочемо змінити ту бляклу картинку, яку уявляють собі на Заході стосовно нашої країни. 99 відсотків туристів в Середземномор'ї носять шорти".

Дії мера потрапили під шквал критики з обох боків політичного спектру в країні. Консерватори звинувачують Ачкара в непотрібному оголенні жінок-поліцейських, а ліберали обурюються, чому це тільки жінкам доводиться носити шорти як уніформу, тоді як чоловіки-поліцейські у повністю закритому одязі.

Ще більше незадоволених висловилися проти такої ідеї у мережі, бо такі дії, на їх думку, означають, що жінок експлуатують на роботі як сексуальний об'єкт.

У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів - фото 339410

У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів - фото 339411

У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів - фото 339412

У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів - фото 339413

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Джерело: axar
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