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У цьому місті найвищі у світі зарплати

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Середня зарплата в Сан-Франциско становить 6,52 тисячі доларів на місяць - фото 1
Середня зарплата в Сан-Франциско становить 6,52 тисячі доларів на місяць / Australian Journal of Pharmacy

Експерти назвали місто з найвищими зарплатами у світі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження Deutsche Bank.

Першу сходинку в рейтингу зайняло Сан-Франциско. Місто вперше зайняло лідерську позицію в цьому списку. Середня зарплата в Сан-Франциско, за вирахуванням податків, становить 6,52 тисячі доларів на місяць.

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Раніше першість була за Цюрихом, середній місячний заробіток у якому на 400 доларів менший, ніж у Сан-Франциско. Третю сходинку посів Нью-Йорк з показником 4,6 тисячі доларів на місяць, четверту Бостон (4,28 тис.), а п'яту Чикаго (4,06 тисячі доларів на місяць).

Також до першої десятки в рейтингу міст з найвищими зарплатами у світі увійшли Лондон, Сідней, Осло, Копенгаген і Мельбурн. Наприклад, в Україні найнижчі зарплати в Європі, у 2018 році середньомісячний дохід становив 277 євро.

Де треба жити, щоб мати гідну зарплату - фото 328826
Де треба жити, щоб мати гідну зарплату

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Джерело: bloomberg
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