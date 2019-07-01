Ось чому категорично не можна спати з котом

Лікарі не рекомендують спати поруч з котами

Лікарі наголошують на тому, що необхідно "тримати дистанцію" у спілкування з домашніми котами. Зокрема, їм не можна дозволяти спати поруч із собою, і ось чому.

Фахівці нагадують, що домашні тварини, хоч вони і мешкають в оселі, можуть переносити безліч небезпечних інфекцій.

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Улюблені усіма вихованці насправді – переносники глистових інвазій, стригучого лишаю, хламідіозу. А також інших небезпечних захворювань – токсоплазмозу, сальмонельозу, туберкульозу, туляремії, – повідомили лікарі.

Крім того, багато котів визнані носіями поширеного внутрішньоклітинного паразита токсоплазми. Фахівцями з Копенгагенської університетської лікарні було встановлено, що токсоплазма, проникнувши в людський організм, на 50% підвищує ризик розвитку шизофренії. У рідкісних випадках токсоплазмоз призводить до сліпоти. Особливо небезпечний котячий паразит для дітей і дорослих з ослабленим імунітетом.

Ще одне захворювання, яке можна "підхопити" від кішки, – феліноз, який розвивається від попадання в рани, залишені котячими кігтями, бактерій Bartonella henselae. Через пошкодження на шкірі інфекція потрапляє в найближчі лімфатичні вузли, а потім – у кров. Наслідками цього можуть стати збільшення й ущільнення лімфовузлів, нагноєння місць пошкоджень, утворення папул і виразок.

У хворих з ослабленим імунітетом можливий важкий перебіг хвороби з проявами загальної інтоксикації організму – сильним підвищенням температури, загальною слабкістю та головним болем.

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