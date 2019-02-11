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У Coca-Cola з'явиться напій з новим смаком

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Coca-Cola випустить новий смак - фото 1
Coca-Cola випустить новий смак / pexels

Уже зовсім скоро шанувальники напоїв компанії Coca-Cola зможуть спробувати чергову новинку. Світовий гігант вперше за 10 років виставить на прилавки магазинів свою новинку – напій зі смаком апельсина і ванілі.

Особливо наголошується, що перед тим, як прийняти рішення про запуск виробництва напою саме з таким смаком, були протестовані і інші інгредієнти. Так, споживачам пропонували напої з різними смаками, включаючи малиновий, імбирний і лимонний. Але більшість зупинили свій вибір саме на апельсині.

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У компанії також зазначили, що це перше за десять років поповнення лінійки смаків напою: у 1985 році з'явилася Coca-Cola зі смаком вишні, а в 2007 – зі смаком ванілі.

Придбати напій з новим смаком можна буде вже з 25 лютого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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