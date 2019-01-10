У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

У заході можуть взяти участь заміжні жінки від 23 до 45 років / Valet

Візажист і блогер Олена Станіславська з російської Тюмені посіла перше місце на міжнародному конкурсі краси Усмішка Всесвіту.

Дівчині вдалося випередити суперниць з Великобританії і Індії.

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Усмішка Всесвіту – це щорічний міжнародний конкурс краси для молодих матерів з усього світу з журі з країн СНД. Як відзначають організатори змагання, у заході можуть взяти участь заміжні жінки від 23 до 45 років, які мають хоча б одну дитину.

У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

Конкурс на найкращу усмішку 2019 року розпочався ще в травні 2018 року. За кілька місяців учасниці з Росії, Великобританії, США, Індії та Казахстану пройшли через кілька турів і голосувань, а на початку січня судді оголосили результати.

У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

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