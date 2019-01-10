Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

  • 31
У заході можуть взяти участь заміжні жінки від 23 до 45 років - фото 1
У заході можуть взяти участь заміжні жінки від 23 до 45 років / Valet

Візажист і блогер Олена Станіславська з російської Тюмені посіла перше місце на міжнародному конкурсі краси Усмішка Всесвіту.

Дівчині вдалося випередити суперниць з Великобританії і Індії.

І ще: Девід Бекхем у макіяжі прикрасив обкладинку журналу Love

Усмішка Всесвіту – це щорічний міжнародний конкурс краси для молодих матерів з усього світу з журі з країн СНД. Як відзначають організатори змагання, у заході можуть взяти участь заміжні жінки від 23 до 45 років, які мають хоча б одну дитину.

У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка - фото 300216
У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

Конкурс на найкращу усмішку 2019 року розпочався ще в травні 2018 року. За кілька місяців учасниці з Росії, Великобританії, США, Індії та Казахстану пройшли через кілька турів і голосувань, а на початку січня судді оголосили результати.

У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка - фото 300218
У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка
У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка - фото 300217
У цієї дівчини найкрасивіша в світі усмішка

Читайте також: Тіна Кароль викликала фурор у мережі новим пікантним знімком

Джерело: smileuniverse
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4118
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1897
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • Вчора, 17:30
  • 2357
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки