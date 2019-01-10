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Тіна Кароль викликала фурор у мережі новим пікантним знімком

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Артистка опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram загадковий знімок.

Популярна українська поп-співачка Тіна Кароль вразила шанувальників відвертим знімком, на якому вона демонструє своє декольте.

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Знімок викликав справжній фурор у мережі. Користувачі Instagram розхвалили поп-діву, назвавши її найніжнішою і чуттєвою співачкою української естради.

Підписники засипали зірку численними компліментами у коментарях до фото.

Однак одним знімком не обійшлося, Тіна Кароль влаштувала цілу фотосесію і поділилася результатами на своїй сторінці в Instagram:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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