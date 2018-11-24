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У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е

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Зараження гепатитом Е - фото 1
Зараження гепатитом Е / pexels

Китайські вчені вважають, що два зареєстрованих випадки зараження вірусним гепатитом Е можна розглядати або як аномалію, або як початок трансмісивної епідемії.

Захворювання виявили у 70-річної жінки, яка мешкає в Гонконзі. Жінка звернулася в лікарню через болі в животі і загального поганого самопочуття. Діагноз вдалося поставити після аналізу крові. Причиною захворювання назвали ослаблений іншими захворюваннями імунітет пацієнтки, який перебував у пригніченому стані.

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Відзначається, що обидва пацієнта з гепатитом Е жили в одному районі Гонконгу у трьох кілометрах один від одного. У цьому районі після першого випадку зараження були зроблені додаткові заходи по боротьбі з гризунами.

Гепатит Е може передається через гризунів - фото 291056
Гепатит Е може передається через гризунів

Жінка не мала контактів з пацюками або їх послідом, і навіть не бачила щурів в своєму районі. Однак, щурячий послід міг потрапити в воду або їжу.

"Віруси в організмі тварин здатні заражати людину через поки не відомий механізм", – заявили наукові фахівці.

У людському суспільстві гепатит Е вважається хворобою антисанітарії – він передається через брудну воду, предмети або руки. Яким чином щурячий гепатит став трансмісивним і спромігся передаватися від гризунів до людей, вчені поки сказати не можуть. Імовірно хворі щурячим гепатитом могли з'їсти їжу зі слідами екскрементів заражених тварин.

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Джерело: scmp
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