У цій країні ввели іпотеку під нуль відсотків

Данський банк Nordea Bank почав видавати іпотечні кредити на термін 20 років з нульовою процентною ставкою. Це перший банківський продукт в історії країни з такими умовами.

Новий іпотечний продукт продовжує сформовану в країні тенденцію: раніше в серпні інший данський банк, Jyske Bank, анонсував видачу іпотеки на 10 років з негативною процентною ставкою (-0,5% річних). На цих умовах позичальники отримуватимуть гроші від банку замість того, щоб платити відсотки по кредиту.

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Крім того, в країні вже діє іпотечна програма з 30-річним терміном виплат за ставкою у 0,5% річних. "Некомфортно думати, що є інвестори, які готові позичити гроші на 30 років і отримати натомість тільки 0,5% річних", – прокоментувала старший аналітик данський Nordea Лісе Нютофт Бергманн.

Данія

Водночас, на думку експерта, для покупців житла в країні зниження ставок стало гарною новиною. "Брати кредити ніколи не було так дешево", – підкреслила Бергманн.

Ставки по іпотеці в Данії вже опускалися до негативного рівня. Так, у 2015 році плаваюча ставка по іпотеці від Nordea Kredit стала негативною після зниження ключової ставки місцевого Центробанку до -0,35.

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