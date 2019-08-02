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Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї

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Оновити інтер'єр будинку можливо без особливих зусиль - фото 1
Оновити інтер'єр будинку можливо без особливих зусиль / livesouthshore

Оновлення інтер'єру будинку без особливих витрат.

Елементарні способи перетворити інтер'єр вашого будинку, не витрачаючи гроші на походи у дизайнерські магазини.

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Осіння пора – час, коли хочеться додати в життя більше веселощів і яскравості. Запорукою гарного настрою цілком може стати красиве і позитивне навколишнє середовище. Оновити інтер'єр будинку можливо без особливих зусиль – кілька креативних і простих ідей здатні перетворити будь-яку кімнату.

Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285370
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285371
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285372
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285373
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285374
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285375
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї - фото 285376
Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї

А дизайнери Archiplanstudio зуміли перетворити квартиру в кам'яному домі у районі Кріт-Сенезі муніципалітету Трекуанда в Італії у сучасне затишне помешкання. Їм вдалось не лише залишити автентичність дому, який вражає своїм виглядом ззовні, а й додати сучасності в інтер'єр.

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Джерело: livesouthshore
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