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У цих європейських країнах живуть найщасливіші люди

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Люди в цих європейських країнах – найщасливіші - фото 1
Люди в цих європейських країнах – найщасливіші

Євростат склав рейтинг європейських країн з найщасливішими мешканцями. Список формували за результатами опитування, в якому жителів, які досягнули 16-річчяк, питали, чи щасливі вони.

У 2018 році 62% жителів Європи сказали, що відчували себе щасливими весь останній місяць. Зауважимо, що за останні п'ять років їх кількість зросла на 2%.

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Країни з найщасливішими жителями:

  1. Бельгія
  2. Нідерланди
  3. Австрія
  4. Фінляндія
  5. Люксембург
  6. Іспанія
  7. Данія
  8. Польща
  9. Франція
  10. Німеччина

Останнє місце в списку опитаних посіли Болгарія і Латвія.

Найщасливішими вважаються мешканці Бельгії - фото 366951
Найщасливішими вважаються мешканці Бельгії

Ми ж зауважимо, що нещодавно науковці вирішили розставити всі крапки над "і". Вони провели дослідження, аби перевірити, чи насправді раніше люди були щасливішими. Експерти проаналізували вісім мільйонів книг і 65 мільйонів газетних статей, опублікованих у період з 1820 по 2009 роки. Вони привласнили "бали щастя" тисячам слів на різних мовах, а потім вивели відносну пропорцію позитивних і негативних настроїв у Великобританії, США, Німеччини та Італії.

У цих європейських країнах живуть найщасливіші люди - фото 366952

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Джерело: Євростат
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