У цих європейських країнах живуть найщасливіші люди

Євростат склав рейтинг європейських країн з найщасливішими мешканцями. Список формували за результатами опитування, в якому жителів, які досягнули 16-річчяк, питали, чи щасливі вони.

У 2018 році 62% жителів Європи сказали, що відчували себе щасливими весь останній місяць. Зауважимо, що за останні п'ять років їх кількість зросла на 2%.

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Країни з найщасливішими жителями:

Бельгія Нідерланди Австрія Фінляндія Люксембург Іспанія Данія Польща Франція Німеччина

Останнє місце в списку опитаних посіли Болгарія і Латвія.

Найщасливішими вважаються мешканці Бельгії

Ми ж зауважимо, що нещодавно науковці вирішили розставити всі крапки над "і". Вони провели дослідження, аби перевірити, чи насправді раніше люди були щасливішими. Експерти проаналізували вісім мільйонів книг і 65 мільйонів газетних статей, опублікованих у період з 1820 по 2009 роки. Вони привласнили "бали щастя" тисячам слів на різних мовах, а потім вивели відносну пропорцію позитивних і негативних настроїв у Великобританії, США, Німеччини та Італії.

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