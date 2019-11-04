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Названо найкраще місто для відпочинку в Європі

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Ці міста Європи найкращі для міського відпочинку - фото 1
Ці міста Європи найкращі для міського відпочинку

Тревел-видання Which? опублікувало щорічний рейтинг найкращих місць для міського відпочинку в Європі. Рейтинг ґрунтувався на результатах опитування 4704 респондентів, яким запропонували оцінити 43 європейські міста за кількома параметрами.

Серед них – можливість вибрати, пам'ятки, простота пересування, асортимент харчів, кількість туристів, враження від шопінгу і співвідношення ціна/якість.

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Першу позицію за результатами опитування посів Краків. Місто отримало 93 бали зі 100 можливих і було єдиним зі списку, де співвідношення ціни і якості оцінили у п'ять зірок.

Краків посів перше місце у рейтингу міст - фото 365913
Краків посів перше місце у рейтингу міст

Цікаво, що Рим і Париж не змогли потрапити навіть до десятки найкращих, посівши 27 і 30 місця відповідно. На рейтинг цих міст погано вплинула наявність великого скупчення туристів.

Друге і третє місця посіли іспанські Севілья і Валенсія. Берлін визнали четвертим. Місто отримало п'ять зірок за можливості розміщення, туристичні пам'ятки та простоту пересування. П'ятірку найкращих замикає Амстердам.

Топ 10 найкращих міст виглядає так:

  1. Краків, Польща: 93
  2. Севілья, Іспанія: 90
  3. Валенсія, Іспанія: 89
  4. Берлін, Німеччина: 88
  5. Амстердам, Нідерланди: 86
  6. Будапешт, Угорщина: 86
  7. Мюнхен, Німеччина: 86
  8. Венеція, Італія: 86
  9. Верона, Італія: 86
  10. Бордо, Франція: 85

З повним переліком міст можна ознайомитися на сайті видання Which?

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Джерело: independent
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