У цих продуктах найбільше йоду, необхідного організму

Йод – життєво важливий мікроелемент, без якого порушуються практично всі обмінні процеси в організмі. Ось, що треба їсти, аби організм отримував достатню кількість йоду.

Основна функція йоду – участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Ці гормони регулюють функції нервової системи, імунної, серцево-судинної, кістково-м'язової, органів травлення, а також репродуктивну функцію.

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Йодована сіль

Вживання йодованої солі – найпростіший і найдоступніший спосіб заповнити нестачу йоду в організмі. В одному грамі йодованої солі – 40 мкг йоду. Вживаючи в їжу п'ять грамів солі на добу, ви забезпечуєте щоденну норму.

Морська капуста

Головним джерелом йоду є морські водорості (бурі морські водорості, морська капуста або ламінарія). 20-50 г морської капусти забезпечує добову норму споживання цього мікроелемента. Вміст йоду в морській капусті коливається від 100 до 700 мкг в 100 г і залежить від часу збору і виду водорості.

Чому треба їсти морепродукти

Морська риба і морепродукти

Тріска, пікша, минтай, хек, камбала, оселедець, кальмари, креветки, устриці – найбагатші джерела йоду. Вміст мікроелемента в 100 г – у межах 60-400 мкг і також залежить від виду риби і способу приготування.

Горіхи

Кедрові і волоські горіхи за вмістом йоду істотно перевершують більшість продуктів рослинного походження. Регулярне вживання горіхів – хороший спосіб профілактики йододефіциту.

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